Basket Nardò da impazzire | 17 triple schiantano Lecce

La Pallacanestro A9 Nardò ha concluso la regular season in prima posizione grazie alla vittoria contro la LSB Lecce, con il punteggio di 73-63. La partita ha visto i padroni di casa mettere a segno 17 triple, ribaltando la classifica negli ultimi minuti del match. Con questa vittoria, Nardò ha consolidato il primato e concluso la stagione regolare al primo posto.

La Pallacanestro A9 Nardò chiude la regular season al primo posto battendo la LSB Lecce 73-63, al termine di una partita che ribalta la classifica proprio negli ultimi quaranta minuti disponibili. Serviva vincere contro la capolista e costruire un margine preciso. Nardò lo ha fatto con una gara giocata con ritmo, qualità e continuità nelle scelte difensive, trovando nel tiro da tre punti la chiave per indirizzare la sfida. L'avvio è favorevole (13-7), Lecce reagisce e va all'intervallo avanti 23-28, ma nella ripresa i bianconeri rientrano con un'altra presenza in campo. Il terzo quarto riporta l'equilibrio, l'ultimo lo spezza definitivamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Mondiali atletica, Andy Diaz vola nel salto triplo: 17.47 e oro azzurro da impazzire ?San Valentino nel Salento: cuori a Palazzo Carafa a Lecce e luminarie a NardòUna volta erano sui semafori, ora sulla facciata di Palazzo Carafa: tornano a Lecce, per San Valentino, i cuori del sindaco Adriana Poli Bortone con... CONSORZIO PROMETEO CUS FOGGIA VS A9 PALLACANESTRO NARDò - 7^A GIORNATA RITORNO - SERIE C Basket, Nardò da impazzire: 17 triple schiantano LecceLa Pallacanestro A9 Nardò chiude la regular season al primo posto battendo la LSB Lecce 73-63, al termine di una partita che ribalta la classifica proprio negli ultimi quaranta minuti disponibili. Ser ... lecceprima.it Basket - A9 Nardò, stop a MesagneLa Pallacanestro A9 Nardò cade sul campo della New Virtus Mesagne 72-56 nella penultima giornata di campionato, al termine di una gara in cui i bianconeri non riescono mai a trovare continuità. L’equi ... lecceprima.it