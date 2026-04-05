Basilea 2023 | Griekspoor Haase sfidano Nys Zielinski alle 12 | 00

Alle ore 12:00 di oggi, nel torneo di Basilea, si svolgerà un match di doppio maschile tra le coppie formate da Griekspoor e Haase contro Nys e Zielinski. L'incontro si disputa nell’ambito del circuito ATP e coinvolge quattro giocatori che si sfideranno sul campo del torneo svizzero. La partita rappresenta uno dei momenti principali della giornata per gli appassionati di tennis presenti a Basilea.

Il 25 ottobre 2023, il palcoscenico di Basilea ospiterà uno scontro di doppio maschile nell’ambito del circuito ATP. La sfida vedrà opposti i team composti da Tallon Griekspoor con Robin Haase contro la coppia formata da Hugo Nys e Jan Zielinski. L’inizio della gara è fissato per le ore 12:00 di quella data autunnale. Questa contesa rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la dinamica delle coppie internazionali nel tennis moderno. L’evento si inserisce in un calendario sportivo che include anche grandi appuntamenti come Roland Garros e US Open, dove i migliori atleti mondiali si sfidano. Tra le figure di spicco menzionate nel globale vi sono Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilea 2023: Griekspoor/Haase sfidano Nys/Zielinski alle 12:00 Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: si parte alle 4.00, Bagnaia e Bezzecchi sfidano i Marquez Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont alle finali, Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00