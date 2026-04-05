Ballardini resta fiducioso | Avellino sulla strada giusta ma serve ancora concentrazione

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palermo al Renzo Barbera, l’allenatore della squadra ha dichiarato di essere fiducioso e di ritenere che il percorso intrapreso dalla sua squadra sia quello giusto. Ha sottolineato che, nonostante il risultato, c’è ancora bisogno di mantenere alta la concentrazione per migliorare le prestazioni nelle prossime partite di Serie B.

Davide Ballardini non si nasconde dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Palermo al Renzo Barbera, nella trentatreesima giornata di Serie B. Il tecnico dell'Avellino riconosce i demeriti iniziali, ma elogia la reazione dei suoi nella ripresa, pur con lo sguardo già fisso su quello che resta da fare. "Nel primo tempo non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto", esordisce il tecnico. "Man mano che la partita andava avanti l'Avellino ha fatto vedere bella matematica. Non mi capita spesso di dire a fine partita ai miei ragazzi grazie, ma stasera l'ho fatto". Il rammarico è legato a due episodi che hanno indirizzato la serata: "Tanto cuore, ma due episodi hanno ben incanalato la partita. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Avellino conquista Chiavari, Ballardini chiede più concentrazione: "Serve migliorare il possesso" Massese Mazzanti fiducioso: "Siamo sulla strada giusta"Rientrano gli allarmi in casa Massese in vista del prossimo impegno di Montespertoli. Si parla di: Palermo-Avellino, i convocati di Ballardini: out Reale per un problema muscolare. Ballardini resta fiducioso: Avellino sulla strada giusta, ma serve ancora concentrazioneDavide Ballardini non si nasconde dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Palermo al Renzo Barbera, nella trentatreesima giornata di Serie B. Il tecnico dell'Avellino riconosce i demeriti iniziali, ma ... today.it Avellino, Ballardini dopo il Palermo: Mi è piaciuto lo spirito, l’espulsione ha incisoL'analisi dell'allenatore degli irpini nel post partita ... msn.com