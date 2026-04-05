Ballardini | Prestazione positiva ma c’è ancora da migliorare

Al termine della partita contro il Palermo, l’allenatore dell’Avellino ha commentato la prestazione della squadra. Ha parlato di segnali positivi ma ha anche sottolineato l’esigenza di migliorare alcuni aspetti del gioco. La gara si è conclusa con una valutazione mista da parte del tecnico, che ha evidenziato sia gli aspetti da rafforzare sia quelli che funzionano bene.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della sfida contro il Palermo, il tecnico dell’ Avellino Davide Ballardini ha analizzato la prova dei suoi, evidenziando segnali incoraggianti ma anche aspetti su cui lavorare. “È una prestazione che fa bene, perché l’atteggiamento, lo spirito, la qualità del gioco e la personalità sono stati davvero positivi”, ha spiegato l’allenatore biancoverde, sottolineando però la necessità di crescita: “Ci teniamo il tanto di buono, ma anche il ‘brutto’, perché va limitato e corretto”. Sul tema dell’espulsione di Izzo, Ballardini ha preferito non approfondire nell’immediato: “Ne parleremo domani. Dopo la partita ho solo ringraziato la squadra per quello che ha fatto”, ha dichiarato, rimarcando l’importanza della prestazione collettiva anche in un contesto complesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ballardini: “Prestazione positiva, ma c’è ancora da migliorare” Jannik Sinner: “Molto contento della mia prestazione. Devo ancora migliorare al servizio”Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente del padrone di casa James Duckworth nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, imponendosi per 6-1 6-4... Ballardini dopo il pareggio contro la Reggiana: "Un buon punto, ma c'è ancora molto da lavorare"Il tecnico ha sottolineato le difficoltà riscontrate all’inizio dell’incontro, ma ha anche messo in luce segnali incoraggianti che, a suo avviso,... Argomenti più discussi: Palermo-Avellino, Ballardini carica i Lupi: Meritiamoci un risultato importante; Pagelle Avellino-Juve Stabia 0-0: Insigne incoraggiante (6), Simic insicuro (5,5). Ballardini, la cura continua (6). Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»Davide Ballardini, allenatore dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti campani presenti al Renzo ... ilovepalermocalcio.com Avellino-Palermo, Ballardini carica i suoi: «Dobbiamo fare di più, ma siamo pronti»Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico dell'Avellino analizza lo stato della squadra, mette in guardia dagli avversari e lancia segnali chiari su modulo e uomini ... today.it Mattarella che in barba ai crismi religiosi e alla crisi internazionali passa la Pasqua al Barbera per vedere Ballardini. Mossa ineccepibile. facebook Primo Hurrà per Lombardo, Lupi di Ballardini domati x.com