Avellino Sala amareggiato dopo Palermo | Peccato potevamo uscire con dei punti

Dopo la partita contro il Palermo, il terzino dell’Avellino ha espresso delusione per il risultato finale di 2-0. La squadra ha disputato un match che avrebbe potuto portare punti, ma alla fine non è riuscita a conquistare la vittoria. L’incontro si è giocato allo stadio Renzo Barbera, nel corso della trentatreesima giornata di Serie B. Il giocatore ha commentato l’esito con amarezza, evidenziando un rammarico per come si sono svolti i fatti.

Marco Sala esce dal Renzo Barbera con l'amaro in bocca. Il terzino dell'Avellino, sconfitto per 2-0 dal Palermo nella trentatreesima giornata di Serie B, non nasconde il rammarico per una partita che poteva andare diversamente. "Qualche ingenuità ci è costata il primo gol", esordisce. "Peccato, penso che la parola faccia capire quanto ci fosse stasera. Potevamo secondo me uscire con dei punti da questa partita". Sulle parole di Ballardini nello spogliatoio, Sala rivela un momento insolito: "I complimenti del mister non è una cosa che capita spesso. Penso che oggi siano venuti spontanei perché abbiamo messo veramente tutto in campo. Uscire dal campo con zero punti nonostante avessimo un avversario di valore fa male". 🔗 Leggi su Today.it Gabbia dopo Milan-Como: “Obbligo di pensare che siano due punti persi. Potevamo fare meglio”Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Leggi anche: Tuttosport – “Potevamo uscire imbattuti, non abbiamo mai mollato”