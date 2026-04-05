Auto esce di strada lungo la Statale 45

Una vettura è uscita di strada nella mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45 in Valtrebbia. L’incidente si è verificato senza che ci siano state ferite o danni a persone o altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità. La dinamica esatta è ancora in fase di verifica.

Incidente fortunatamente senza conseguenze quello della mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45, in Valtrebbia. Un’auto è finita fuori strada tra Settima e Quarto di Gossolengo. Sul posto, per i soccorsi alle due persone che erano a bordo del veicolo, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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