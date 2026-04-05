Auto esce di strada lungo la Statale 45

Da ilpiacenza.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura è uscita di strada nella mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45 in Valtrebbia. L’incidente si è verificato senza che ci siano state ferite o danni a persone o altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità. La dinamica esatta è ancora in fase di verifica.

Incidente fortunatamente senza conseguenze quello della mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45, in Valtrebbia. Un’auto è finita fuori strada tra Settima e Quarto di Gossolengo. Sul posto, per i soccorsi alle due persone che erano a bordo del veicolo, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Auto in fiamme lungo la strada statale 33 del Sempione

ARJANTN LEZZET REHBER | Parrilla, Medialuna, Alfajores, Asado, Morcilla

Video ARJANT?N LEZZET REHBER? | Parrilla, Medialuna, Alfajores, Asado, Morcilla

Temi più discussi: Auto esce di strada lungo la Statale 45; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Terribile incidente prima del ponte, un'auto esce di strada e vola nella scarpata: elisoccorso in azione; Auto esce di strada e precipita lungo il pendio.

auto esce di stradaAuto esce di strada nella notte a Lazise, due feriti in condizioni serieGrave incidente in Via Fossalta. Due persone trasportate in codice rosso al Polo Confortini dopo una fuoriuscita autonoma ... veronasera.it

auto esce di stradaPauroso incidente in montagna: un'auto esce di strada e precipita lungo il pendio. A bordo due uomini: uno dei feriti è stato elitrasportato in ospedaleCARISOLO. Stava salendo lungo la strada di montagna che porta alla cima Lancia quando il conducente ha perso il controllo della macchina che è precipitata lungo la scarpata. Sono stati momento di paur ... ildolomiti.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.