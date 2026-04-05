Agli ATP di Montecarlo 2026, il tennista italiano Matteo Arnaldi, numero 107 del ranking mondiale, ha ottenuto un ripescaggio come lucky loser dopo aver perso all’ultimo turno di qualificazione contro il francese Alexandre Muller. Inizialmente escluso dal tabellone principale, avrà ora l’opportunità di partecipare alla fase principale del torneo.

Agli Atp Montecarlo 2026 sorpresa per Matteo Arnaldi. Il n. 107 della classifica maschile mondiale si era fermato all’ultimo turno di qualificazioni contro il francese Alexandre Muller, ma giocherà comunque in main draw come lucky loser. Kamil Majchrzak ha infatti dato forfait e l’azzurro è così rientrato nel tabellone. Al prossimo turno affronterà il cileno Cristian Garin, n. 100 al mondo. Arnaldi-Garin, i precedenti. Lo storico tra i due tennisti non è ampio. Prima di affrontarsi sulla terra rossa di Montecarlo si sono fronteggiati solo una volta, nel settembre 2023, in occasione della Coppa Davis. Arnaldi fu il primo a scendere in campo nella sfida tra Italia e Cile nei gironi delle Finals e si ritrovò davanti proprio Garin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Arnaldi ripescato: ecco chi affronterà

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