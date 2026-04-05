Ascolti TV 5 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 5 aprile 2026 sono stati pubblicati. Come ogni giorno, vengono resi noti i numeri relativi agli ascolti televisivi della serata, offrendo una panoramica sulle preferenze del pubblico. I dati riguardano diverse reti e programmi trasmessi in prima serata, senza analisi o commenti sulle motivazioni delle scelte degli spettatori.

Ascolti TV 5 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 5 Aprile 2026. Ultimo aggiornamento: 05042026, 18:24 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 5 Aprile 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 5 Aprile 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 5 Aprile 2026. Di seguito i .... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Ascolti TV 1 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 1 Aprile 2026.

Ascolti TV 2 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 2 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 2 Aprile 2026.

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Ascolti tv ieri 4 aprile: chi ha vinto tra Amici e Canzonissima, i dati in aggiornamentoGli ascolti di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 contro Canzonissima condotto su Rai 1. In access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Tutti i dati ... fanpage.it

Ascolti TV | Giovedì 2 Aprile 2026. Pio e Amedeo partono dal 20%, male Rai1 con Qualcosa di Lilla (11.9%), ottima la Cucciari (7.6%) Formigli (7.4%) meglio di Del Debbio (6.2%), Infante di sera sale al 6.3% Tutti i dati Auditel della giornata di ieri facebook