Altamura su Rai 3 | il borgo protagonista della finale nazionale

Il borgo di Altamura sarà al centro di una puntata speciale trasmessa domenica 5 aprile alle 20:30 su Rai 3. La città è protagonista della finale nazionale di una trasmissione televisiva, che metterà in evidenza le sue caratteristiche e la sua storia. La trasmissione sarà visibile su Rai 3 e durerà circa un'ora. La partecipazione della località sarà annunciata durante il programma.

Altamura sarà protagonista assoluta della trasmissione televisiva in onda domenica 5 aprile alle ore 20:30 su Rai 3. Il programma Il Borgo dei Borghi raggiunge la sua XIII edizione, portando nelle case degli italiani il cuore pulsante del centro storico altamurano. L’appuntamento rappresenta l’occasione finale per raccontare storia, tradizioni e bellezze di un territorio che ha scelto di aderire al progetto nazionale. La troupe Rai ha già completato le riprese trasformando vicoli e piazze in scenari capaci di trasmettere l’anima vera della città. La macchina da presa nel cuore del centro storico. Gli operatori hanno lavorato intensamente nei giorni scorsi per catturare l’essenza del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altamura su Rai 3: il borgo protagonista della finale nazionale Il Borgo dei Borghi 2026, l’orario della messa in onda su Rai 3Torna nella serata di Pasqua uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai 3: Il Borgo dei Borghi 2026, condotto da Camila Raznovich, pronto... A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3 A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026, il programma condotto da... Temi più discussi: Altamura partecipa al Borgo dei Borghi su Rai 3. Appuntamento il 5 aprile in prima serata; Il Borgo dei Borghi su Rai 3, dita incrociate per San Nicola Arcella; RAI 3 * IL BORGO DEI BORGHI - 05/04(20.30) : IL VINCITORE DELLA 1ª EDIZIONE 2026, VENTI DESTINAZIONI DA NORD A SUD SI CONTENDONO IL TITOLO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Caduto un albero al Polivalente, in prossimità del Liceo Scientifico di Altamura. Il Borgo dei Borghi stasera su Rai 3: anticipazioni ed elenco finalistiStasera, domenica 5 aprile su Rai 3 la finale de Il Borgo dei Borghi decreterà il borgo più bello d'Italia Camila Raznovich guiderà un viaggio tra paesaggi, storia e tradizioni uniche. movieplayer.it Stasera su Rai 3 Il borgo dei borghi, con la finaleSarà l'ultima e definitiva sfida per i 20 borghi più belli d’Italia, domenica 5 aprile alle 20.30 su Rai 3, con Il Borgo dei Borghi. corrierenazionale.it Telesveva. . +++GOL E POLEMICHE NEL SABATO DI SERIE C: FOGGIA KO A COSENZA MA E' RABBIA CASILLO PER L'1-1 ANNULLATO NEL FINALE. PARI TRA MONOPOLI E TRAPANI, LUNEDI' TOCCA A CERIGNOLA, ALTAMURA E CASARANO - SERI facebook