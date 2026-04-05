Negli ultimi mesi, le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo sono riprese con intensità, grazie anche a decisioni giudiziarie che hanno annullato alcuni fermi alle navi. Le autorità religiose hanno espresso un sostegno pubblico a queste attività, mentre le forze dell’ordine continuano a gestire gli sbarchi. Organizzazioni non governative collaborano con le autorità, facilitando il trasferimento dei migranti nelle aree di accoglienza.

Complici anche le gentilezze di alcuni tribunali che continuano da alcune settimane ad annullare i fermi disposti dalle autorità e a concedere risarcimenti agli attivisti, le Ong hanno ripreso le antiche e mai dimenticate abitudini. L’altro giorno la nave Aurora di Sea Watch ha recuperato 44 persone che si trovavano a bordo della piattaforma abbandonata Didon, tra la Libia e la Tunisia. Nessuno ovviamente si chiede perché si trovassero lì. Non c’è un articolo di giornale che si soffermi sul fatto che queste persone sono state impunemente mollate in mezzo al mare in attesa di qualcuno che venisse a recuperarle per portarle in Europa. Non ci interessa il meccanismo mortifero che le ha portate lì, a rischio della vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alleanza tra vescovi, magistrati e Ong per far ripartire l’invasione di migranti

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