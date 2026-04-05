Alessio Boni | Ho detto no a proposte dall' America sono italiano e amo il mio Paese Poi le parole sui figli

L'attore italiano ha parlato della sua decisione di rifiutare offerte provenienti dagli Stati Uniti, sottolineando di essere orgoglioso delle proprie radici e del suo Paese. Durante l'intervista andata in onda nel giorno di Pasqua, ha anche menzionato i suoi figli, condividendo alcuni aspetti della sua vita familiare. La conversazione si è concentrata sui suoi impegni professionali e sulla volontà di restare legato alle origini italiane.

Attore di successo, Alessio Boni si è raccontato nel salotto di Da noi.A ruota libera nel giorno di Pasqua. Ospite di Francesca Fialdini ha ripercorso la sua carriera, poi si è lasciato andare a confessioni più intime e private. “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte al cinema, un progetto indipendente a cui sono profondamente legato”, ha spiegato. Alessio Boni dal 26 marzo scorso è al cinema con Don Chisciotte, un classico senza tempo tornato sul grande schermo. E parlando del personaggio, ha svelato il suo approccio: “Non lo devi fare come un Pierrot. Don Chisciotte ci crede davvero: è uno che vede oltre, smaschera le ingiustizie e vuole aiutare poveri ed emarginati”. 🔗 Leggi su Today.it

Alessio Boni: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione"Alessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte...

Alessio Boni: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione”. Sono al cinema con Don Chisciotte, mio figlio commosso fino alle lacrimeAlessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte...

Temi più discussi: Alessio Boni: Sì, somiglio a Don Chisciotte: sono un folle idealista... fratelli e figli come scudieri; Alessio Boni: Il risultato del referendum dà speranza, i giovani sono la nostra unica possibilità; Pasqua con Da noi… a Ruota Libera. Tra gli ospiti Maurizio Battista, Alessio Boni, Pif e Giusy Buscemi; Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta: Grazie per tutto quello che hai fatto.

Alessio Boni: Ho detto no a proposte dall'America, sono italiano e amo il mio Paese. Poi le parole sui figliAttore di successo, Alessio Boni si è raccontato nel salotto di Da noi…A ruota libera nel giorno di Pasqua. Ospite di Francesca Fialdini ha ripercorso la sua carriera, poi si è lasciato andare a confe ... today.it

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Alessio Boni si racconta tra carriera, scelte controcorrente e vita privata, dal successo de "La meglio gioventù" all’emozione di vedere suo figlio commuoversi al cinema facebook

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