Dopo il 2026, Tadej Pogacar si è unito a un gruppo ristretto di ciclisti che hanno vinto il Giro delle Fiandre tre volte. Con questa vittoria, lo sloveno ha raggiunto sette grandi successi in carriera, consolidando la sua presenza tra i grandi del ciclismo. Nessuno ancora ha ottenuto il quarto trionfo in questa classica, e Pogacar ora si avvicina a questo record con il suo terzo sigillo.

Tadej Pogacar ha agganciato sette grandi miti della storia del ciclismo tra gli uomini capaci di vincere il Giro delle Fiandre per tre volte in carriera (nessuno ha ancora firmato il poker). Il fuoriclasse sloveno ha dettato legge nell’edizione 2026, ampliando il proprio palmares dopo i trionfi del 2023 e del 2025, tra l’altro un paio di settimane dopo aver alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e tenendo vivo il sogno di conquistare tutte le Monumento nella stessa stagione. Il campione in carica del Tour de France ha eguagliato i belgi Achiel Buysse (1940, 1941, 1943), Eric Leman (1970, 1972, 1973), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998) e Tom Boonen (2005, 2006, 2012), il nostro Fiorenzo Magni (1949, 1950, 1951), lo svizzero Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014) e l’olandese Mathieu van der Poel (2020, 2022, 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Albo d’oro Giro delle Fiandre dopo il 2026: Pogacar aggancia i miti a quota tre sigilli

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Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di EvenepoelTadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025.

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