Domenica 5 aprile 2026 alle 19:00 si svolgerà allo stadio Mendizorroza la partita tra Deportivo Alavés e CA Osasuna. La gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si contendono punti importanti in classifica. La sfida si inserisce nel calendario della stagione di calcio e vede coinvolte due formazioni che cercano di migliorare la loro posizione in campionato.

La sfida tra Deportivo Alavés e CA Osasuna, in programma domenica 5 aprile 2026 alle 19:00 allo stadio Mendizorroza, si presenta come uno scontro decisivo per entrambe le formazioni. Mentre la squadra di casa lotta disperatamente per allontanarsi dalla zona retrocessione, gli ospiti mirano a mantenere vive le speranze di qualificazione europea. L’incontro si svolge nella fase finale della stagione LaLiga EA Sports, dove ogni punto acquisito potrebbe determinare l’esito dell’intera campagna sportiva. I dati statistici rivelano una realtà complessa che va oltre il semplice risultato finale, evidenziando come le dinamiche territoriali influenzino le prestazioni delle squadre spagnole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alavés vs Osasuna: salvezza e Europa si giocano a Pamplona

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In un campo difficile e storicamente maledetto per noi dobbiamo compiere l'impresa dopo aver gettato al vento 3 punti sicuri contro l'Alavés. Sperando che Aidoo non sia quello visto prima della sosta #ValenciaCelta x.com

#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 29: il Real vince il derby con l'Atlético, che viene superato dal Villarreal. Mallorca di nuovo terzultimo, super rimonta dell'Alavés a Vigo, il Sevilla esonera Almeyda. Stefano Picasso facebook