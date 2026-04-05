Aiutatemi a trovare Chicco offro una ricompensa | l' appello social per il pappagallo scomparso

Su un social è stato pubblicato un appello per ritrovare Chicco, un pappagallo di cinque mesi scomparso. I proprietari hanno chiesto aiuto offrendo una ricompensa e hanno descritto il legame affettuoso che avevano con l’animale. L’appello invita chiunque abbia notizie a mettersi in contatto. La scomparsa del pappagallo ha suscitato attenzione tra gli utenti della piattaforma.

Chiunque lo avvisti è pregato di non tentare di catturarlo da solo se sembra spaventato, ma di avvisare immediatamente la famiglia contattando il numero indicato È scomparso un piccolo pappagallo di nome Chicco, di appena 5 mesi, che ha un legame speciale con i suoi piccoli padroncini. La proprietaria, Alessandra Esposito, lancia un appello alla cittadinanza ed in particolare a chi vive tra via Vinciprova e via Mobilio: “I miei figli gli sono estremamente affezionati. Vi prego di guardare nei vostri balconi, anche in quelli limitrofi, se lo avvistate contattare al 3381588591”. Chicco è un uccellino giovane, e la famiglia è molto preoccupata per il suo benessere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Gudmundsson torna dalla partita e trova la casa svaligiata dai ladri: “Offro una ricompensa” Padre scomparso dopo un incidente in Brasile, l’appello disperato di Helena Prestes: “Aiutatemi a ritrovarlo”L’uomo sarebbe caduto davanti a una macelleria nella città di São Carlos, nello Stato di San Paolo.