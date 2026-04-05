Agropoli | 1.000 atleti da 7 nazioni nel torneo calcistico senza precedenti

A Agropoli si sta svolgendo un torneo calcistico con la partecipazione di 1.000 atleti provenienti da sette paesi diversi. L’evento, che si tiene nella città campana, rappresenta una delle più grandi competizioni sportive di questo tipo mai organizzate nella zona. Le partite si disputano in più impianti e coinvolgono squadre di diverse età e livelli di esperienza. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con un fitto calendario di incontri.

Il Torneo Internazionale di Agropoli accoglie 1.000 atleti provenienti da sette nazioni diverse in un incontro calcistico senza precedenti per la regione. La manifestazione si svolge oggi, domenica 5 aprile 2026, trasformando il territorio in una vetrina sportiva internazionale. La lista dei partecipanti include squadre dal Canada come Apex FC Niagara Falls e SC Jaguar Oakville, oltre a rappresentative della Polonia con Gornik Zabrze. Anche il Kosovo partecipa con New Stars Kosovo, mentre dalla Slovacchia arriva Lokomotiva Trnava. L’Ucraina è presente con Feniks Borshchiv della regione Ternopil e FWC Yantarochka di Novoyavorivsk nella regione Lviv. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agropoli: 1.000 atleti da 7 nazioni nel torneo calcistico senza precedenti Leggi anche: Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: seconda sconfitta nel torneo per gli azzurri Malnate: 200 atleti da 5 nazioni sfidano al Nippon KempoIl Palazzetto dello Sport di Malnate si è trasformato in un vero e proprio centro nevralgico delle arti marziali giapponesi, ospitando sabato 7 marzo... Si parla di: Calcio Giovanile, Torneo Internazionale di Agropoli: 1.000 atleti da 7 nazioni; È di Castellammare l'arbitro più giovane d'Italia: ha appena compiuto 14 anni.