Un velivolo militare statunitense, un P-8A utilizzato per la sorveglianza marittima, è stato osservato mentre si spostava in direzione della Sicilia, con rotte tracciate tra il Golfo e il Mar Mediterraneo. L’aereo ha poi effettuato rientro presso la base di Sigonella. La missione è stata monitorata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui suoi obiettivi.

Un P-8A della Marina statunitense, aereo da pattugliamento marittimo, è stato tracciato oggi «mentre si dirigeva verso la Sicilia». Il profilo di volo «suggerisce fortemente un volo di ritorno dal Golfo, e non una missione operativa da Sigonella». Lo riferisce itamilradar, progetto di intelligence open-source incentrato sul monitoraggio e l’analisi dell’attività dell’aviazione militare sull'Italia, sulla regione del Mediterraneo e sulle aree circostanti. Spiega la piattaforma: «Questo pomeriggio abbiamo tracciato il volo di un Boeing P-8A Poseidon della Marina statunitense in navigazione sul Mar Mediterraneo, diretto alla base aerea navale di Sigonella, in Sicilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aereo militare Usa rientra a Sigonella: P-8A tracciato tra Golfo e Mediterraneo

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