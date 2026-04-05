Adams firma il colpo granata | il Torino espugna Pisa 1-0 Gol e highlights ?

Il Torino ha vinto 1-0 contro il Pisa all'Arena Garibaldi, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza. La partita si è conclusa con un gol decisivo siglato da Adams, dopo un incontro che si è sviluppato senza molte occasioni da rete e con un ritmo contenuto. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, ottenendo così una vittoria che potrebbe risultare significativa nella classifica finale.

Il Torino trova ossigeno, concretezza e soprattutto tre punti d’oro nella corsa salvezza. All’Arena Garibaldi finisce 1-0 per i granata contro il Pisa, al termine di una partita tutt’altro che spettacolare ma risolta con cinismo nel momento decisivo. A far sorridere Torino è Che Adams, entrato dalla panchina e protagonista del gol vittoria all’80’. Una vittoria che pesa, eccome. I granata, infatti, salgono a quota 36 punti, superano il Parma e si allontanano dalla zona calda della classifica. La gara si apre con ritmi contenuti e poche occasioni degne di nota. Il Torino prova a farsi vedere dalla distanza con Marcus Pedersen e Gvidas Gineitis, ma senza precisione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Serie A, Torino-Lecce 1-0. Che Adams firma il riscatto: gol e highlightsIl Torino ritrova finalmente la vittoria e lo fa nel modo più concreto possibile: 1-0 al Lecce, tre punti pesantissimi dopo quattro sconfitte... Diretta gol Serie A LIVE: colpo del Torino a Pisa, decide AdamsCalciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... Adams firma il colpo granata: il Torino espugna Pisa 1-0. Gol e highlightsIl Torino trova ossigeno, concretezza e soprattutto tre punti d’oro nella corsa salvezza. All’Arena Garibaldi finisce 1-0 per i granata contro il Pisa, al termine di una partita tutt’altro che ... torinotoday.it Torino, colpo in trasferta: basta Adams per piegare il PisaPisa e Torino provano a non farsi male a Pasqua. Ma a dieci minuti dalla fine Che Adams fa saltare il baco. Dall'uovo escono tre punti per i granata perché nell'almanacco entra il risultato di 1-0. L' ... corrieredellosport.it