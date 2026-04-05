Il 25 marzo 2026 in Egitto si svolgono importanti appuntamenti sportivi. Nel settore della pallavolo, si conclude il campionato nazionale, mentre nel calcio si disputano i quarti di finale della Coppa della Lega, con la partita tra le due squadre più storiche del paese. Entrambi gli eventi vengono trasmessi in diretta, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. La giornata si presenta ricca di competizioni e di momenti di interesse pubblico.

Il 25 marzo 2026 segna una giornata densa per lo sport egiziano, con la conclusione del campionato di pallavolo e l’avvio dei quarti di finale della Coppa della Lega. Tre incontri di pallavolo e due di basket sono in programma nel pomeriggio e nella sera, trasmessi su ON Sports 1 e 2. L’attenzione si concentra sull’incontro tra Al Ahly e Al Zamalek, previsto alle ore 20:45, che rappresenta il punto focale della serata sportiva. Parallelamente, altre sfide come Wadi Degla contro Tala’i al-Jaysh e INB contro Petrojet completano il palinsesto calcistico e pallavolistico. Il Palco delle Sfide Regionali. La chiusura del torneo di pallavolo porta a termine un ciclo competitivo che ha diverse squadre impegnate in una stagione intensa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 marzo: Ahly-Zamalek e la Coppa della Lega in diretta

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