Pasqua i maestri artigiani portano le uova di cioccolato in Pediatria

Ogni anno in occasione di Pasqua, i maestri artigiani portano le uova di cioccolato ai bambini ricoverati in un reparto pediatrico. Questa tradizione si ripete anche quest’anno, con l’obiettivo di portare un momento di allegria e conforto ai piccoli pazienti. Le uova vengono consegnate dai volontari e distribuite ai bambini di diverse età, creando un’attenzione speciale per le festività pasquali in ospedale.

Come ogni anno a Pasqua, i maestri artigiani hanno portato le uova di cioccolato ai bambini ricoverati all’ospedale di Cona. Per questo i maestri artigiani di Ferrara, anno dopo anno, rinnovano con convinzione una bellissima consuetudine: uova grandi e dorate, che i bambini dei reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica hanno accolto felici. Ricevi le notizie di Aguscello-Cona-Quartesana, Gratis sul tuo Cellulare! FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Guardia di Finanza nei distributori di carburante: 5 violazioni. Un impianto verso la sospensione Gratta e vinci, colpo gobbo nel Ferrarese: vinti 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

I vigili del fuoco in Pediatria per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti [FOTO]L’arrivo a sorpresa dei vigili ha suscitato curiosità ed entusiasmo nei bambini, che hanno ricambiato il dono con sorrisi e qualche abbraccio...

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CACCIA FOTONICA ALLE UOVA DI PASQUA!!! Chi avrà vinto! Buona Pasquetta da tutti noi e...CI VEDIAMO DOMANI facebook