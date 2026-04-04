Pasqua come una volta ma non dove te l’aspetti | la colazione che sta facendo impazzire tutti a due passi da Roma

A pochi chilometri da Roma, in una località della Tuscia, sta attirando l’attenzione per una tradizione pasquale che richiama il passato. Un locale ha riproposto una tipica colazione di Pasqua, attirando visitatori e curiosi desiderosi di rivivere le usanze di una volta. La proposta si distingue per l’attenzione alle ricette tradizionali e per l’atmosfera che ricorda i festeggiamenti di un tempo.

Se pensavi che la magia della Pasqua “di una volta” fosse ormai scomparsa, preparati a ricrederti. A Civita Castellana, in Tuscia, c’è un posto che ha deciso di riportare in vita una delle tradizioni più autentiche e sorprendenti della cultura locale: la colazione di Pasqua. Succede a Le Ghiottonerie del Moro, dove per la Domenica di Pasqua va in scena un evento che è molto più di un semplice pasto: è un vero e proprio tuffo nel passato, tra sapori genuini, convivialità e ricordi di famiglia. La tradizione che (forse) non hai mai vissuto. Dalle 9:00 alle 11:00, il ristorante apre le porte a un rito antico che un tempo era sacro in molte case del Centro Italia: la colazione pasquale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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