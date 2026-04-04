Ottone motociclista finisce a terra lungo la statale 45 | soccorso in eliambulanza

Un motociclista è finito a terra nel pomeriggio di oggi lungo la statale 45, in località Losso di Ottone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in eliambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Intervento dei soccorsi in località Losso: non si esclude che il 64enne alla guida della moto possa essere stato colpito da un malore Motociclista a terra sulla statale 45. Un altro intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, per un incideste stradale avvenuto in località Losso di Ottone. Un 64enne, in sella alla propria moto, avrebbe perso autonomamente il controllo del veicolo, finendo sull'asfalto. Non si esclude che possa essere stato colpito da un malore. A soccorrere l'uomo, l'ambulanza della Croce Rossa di Ottone, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso di Parma, che ha trasportato il ferito all'Ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Auto esce di strada lungo la Statale 45Incidente fortunatamente senza conseguenze quello della mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45, in Valtrebbia. Si parla di: Ottone, motociclista finisce a terra lungo la statale 45: soccorso in eliambulanza; Auto finisce fuori strada e poi si ribalta: grave il conducente, illesi mamma e bambino. Ottone, motociclista finisce a terra lungo la statale 45: soccorso in eliambulanzaIntervento dei soccorsi in località Losso: non si esclude che il 64enne alla guida della moto possa essere stato colpito da un malore ... ilpiacenza.it