Un nuovo studio ha mostrato come seguire una dieta di cinque giorni possa ridurre i sintomi della malattia infiammatoria intestinale. Questa condizione, nota anche come IBD, provoca frequenti domande sui cibi consentiti, con molti pazienti che cercano risposte su cosa mangiare. La ricerca si concentra sulle modifiche alimentari come possibile strategia per gestire la condizione e alleviare le manifestazioni più fastidiose.

“Che cosa devo mangiare?” è una delle domande più frequenti che i pazienti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) pongono ai medici. Tuttavia, trovare una risposta chiara non è semplice. La ricerca sulla dieta per colite ulcerosa e morbo di Crohn è ancora limitata, con pochi studi controllati di larga scala. Ora, un nuovo studio condotto da ricercatori della Stanford Medicine e di istituzioni partner negli Stati Uniti offre risultati promettenti, mostrando che un piano alimentare a breve termine, ispirato al digiuno, può migliorare sintomi e marcatori biologici nei pazienti con Crohn da lieve a moderata. Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Nuovo studio rivela come una dieta di 5 giorni allevia i sintomi del Crohn

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