Domenica 5 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputerà il match tra Monaco e Marsiglia, un derby della Costa Azzurra che chiude il ventottesimo turno di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le quote e i pronostici che vedono i favoriti i padroni di casa. Sono stati convocati i giocatori che prenderanno parte all'incontro, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della giornata.

Gran finale del ventottesimo turno di Ligue1 che vede in programma il derby della Costa Azzurra tra il Monaco di Pocognoli e il Marsiglia di Beye. Gli asemists sono in grande ripresa e anche il Lione è caduto sotto i colpi di Golovin e compagni, che vedono il terzo posto distante solamente 3 punti. Un gran finale di stagione che potrebbe regalare un piazzamento Champions di fatto considerato utopia giusto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Marsiglia (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Derby della Costa Azzura con gli asemists favoriti

Monaco-Marsiglia (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiGran finale del ventottesimo turno di Ligue1 che vede in programma il derby della Costa Azzurra tra il Monaco di Pocognoli e il Marsiglia di Beye.

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