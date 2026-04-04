Metz-Nantes domenica 05 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 4 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 17:15 si affrontano Metz e Nantes in una partita che mette in palio punti fondamentali per la classifica. Le due squadre, attualmente separate da tre punti, sono rispettivamente penultima e ultima in classifica e cercano riscatto in una sfida decisiva per la salvezza. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i convocati sono stati annunciati nelle ultime ore.

Ultima contro penultima distanziate al momento da 3 punti, per Metz e Nantes è una gara da ultima spiaggia con la quota salvezza che si allontana sempre di più. I grenatines hanno avuto un sussulto nell’ultimo turno impattando a reti bianche in quel di Rennes. La squadra di Tavenot è ormai spalle al muro, senza vittorie da novembre e a -13 dalla salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Metz-Nantes (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Metz-Nantes (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiUltima contro penultima distanziate al momento da 3 punti, per Metz e Nantes è una gara da ultima spiaggia con la quota salvezza che si allontana...

Le Havre-Auxerre (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiLa gara tra Le Havre e Auxerre è un vero e proprio scontro diretto salvezza, con le 2 squadre separate da 6 punti in classifica.

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