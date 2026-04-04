Lunedì 6 aprile alle ore 15:00 si disputa la partita tra Lecce e Atalanta, valida per la Serie A. Le formazioni ufficiali sono state confermate e si prevede una sfida equilibrata. Krstovic potrebbe essere uno degli elementi chiave in campo. Le due squadre arrivano motivate, entrambe desiderose di ottenere i tre punti in questa giornata di campionato.

Sono molto forti le motivazioni sia per il Lecce che per l’Atalanta, che si trovano di fronte al Via del Mare per la prossima giornata di Serie A. I salentini si stanno giocando la permanenza nella massima categoria e non possono assolutamente regalare più nulla. La formazione giallorossa condivide attualmente il terzultimo posto con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Atalanta (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Krstovic può colpire

Lecce-Atalanta (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Krstovic può colpireSono molto forti le motivazioni sia per il Lecce che per l’Atalanta, che si trovano di fronte al Via del Mare per la prossima giornata di Serie A.

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