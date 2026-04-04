La strada dei glicini segreti che ti lascerà senza fiato | scopri dove fotografarli!

Tra monumenti antichi e vicoli caratteristici, Roma custodisce angoli meno noti dove i glicini sbocciano in questa stagione. Alcuni di questi luoghi sono nascosti tra le vie meno frequentate, offrendo scenari ideali per le fotografie. Con l’arrivo della primavera, queste zone si riempiono di fiori profumati, sorprendendo chi cerca scorci autentici e poco battuti. La città si rivela così anche attraverso dettagli nascosti, lontani dai percorsi più turistici.

Chi l’avrebbe mai detto? Tra monumenti storici e vicoli pittoreschi, Roma nasconde ancora angoli poco conosciuti dove la primavera esplode in tutta la sua bellezza. Uno di questi è Via Luigi Luzzatti, una strada che nel secondo dopoguerra era conosciuta come la “strada dei villini e dei glicini”. Il motivo è affascinante: le recinzioni dei giardini dei villini erano completamente ricoperte da queste piante rampicanti, capaci di regalare fioriture spettacolari. Oggi non tutti i proprietari hanno conservato questa tradizione, ma chi lo ha fatto continua a custodire un piccolo tesoro naturale, curando i glicini durante l’inverno per vederli sbocciare in primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

Il Glicine segreto di Roma che ti lascerà senza fiato: scopri dove fotografarlo!Chi l’avrebbe mai detto? Tra monumenti storici e vicoli pittoreschi, Roma nasconde un vero e proprio angolo di paradiso fiorito.

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Travolto mentre attraversava la strada a piedi facebook

Quella strada per Yuma. Luoghi infiniti foto Kristal Kraft x.com