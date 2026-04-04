Sempre più consumatori si domandano se le etichette delle paste biologiche indicano effettivamente un'origine italiana e rispettano le normative vigenti. Le certificazioni e i marchi presenti sulle confezioni rappresentano le principali indicazioni sulla provenienza e sulle modalità di produzione. Tuttavia, spesso le confezioni non forniscono dettagli specifici sulla filiera o sulla provenienza delle materie prime, lasciando alcuni dubbi sulla reale origine del prodotto.

Quando scegli una pasta biologica, lo fai spesso pensando a un prodotto più sano, sostenibile e legato al territorio. L’idea è quella di una filiera controllata, magari italiana, che rispetta l’ambiente e la tradizione. Ma c’è una domanda che in pochi si pongono davvero: il grano utilizzato per quella pasta da dove arriva? Per capirlo, abbiamo osservato da vicino le etichette di alcune paste biologiche vendute nei principali supermercati e discount italiani, tra cui Todis, Eurospin, Lidl ed Esselunga. Il risultato? Più sfumato di quanto si possa immaginare. Il primo equivoco da chiarire è fondamentale. La certificazione biologica riguarda il metodo di coltivazione: niente pesticidi di sintesi, niente OGM e rispetto della fertilità del suolo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - La pasta bio è davvero italiana? Cosa rivelano le etichette

Pasta bio: l’inganno dell’etichetta, il grano non è sempre italianoQuando il consumatore italiano sceglie una confezione di pasta biologica, lo fa spesso convinto di sostenere l’agricoltura nazionale e la tradizione...

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La pasta bio è sempre italiana? Dai marchi più noti ai discount, ecco da dove viene il granoQuando mettiamo nel carrello una confezione di pasta biologica, lo facciamo spesso con una certa fiducia, fiducia che dietro quella scelta ci sia un’agricoltura più rispettosa, una filiera più attenta ... greenme.it

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Cosa c’è scritto veramente nel DOSSIER di BAGGIO del 2011 Lo apriremo in esclusiva stasera in diretta sul nostro canale YouTube insieme a chi ha aiutato il Divin Codino a scrivere le fatidiche 900 pagine. Vi aspettiamo alle ore 23.00 sul nostro canale You x.com