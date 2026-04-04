La 31esima giornata di Serie A si apre con il match tra Inter e Roma, due squadre che si preparano a scendere in campo con alcune assenze e ritorni importanti. Tra i protagonisti della partita ci sono Lautaro e Soulé, che tornano a disposizione dei rispettivi allenatori. La partita si può seguire in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming, con orario di inizio stabilito per il pomeriggio di Pasqua. La classifica vede entrambe le squadre in posizioni di rilievo.

A margine della delusione profonda del terzo Mondiale di fila senza Italia, riprende il campionato di Serie A con la 31esima giornata che, iniziata sabato, prosegue nei giorni di Pasqua e Pasquetta. A San Siro va in scena il big match tra Inter e Roma, snodo cruciale sia per Chivu che per Gasperini. I nerazzurri hanno 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli e vogliono provare a chiudere il discorso scudetto proprio in virtù dello scontro diretto di lunedì tra Conte e Allegri. La Roma ha forse l'ultima chance per rimanere in corsa per il treno Champions League, visto il ritmo di Juve e Como. Sia Chivu che Gasp tornano al proprio passato: l'allenatore nerazzurro ha vestito la maglia della Roma da calciatore, il tecnico giallorosso ha allenato i nerazzurri ma senza particolare fortuna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Roma: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, e classifica del big match di A. Tornano Lautaro e Soulé

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Inter-Roma, le probabili formazioni del big match di Serie AL'Inter ospita la Roma nel match delle 20.45 della domenica di Pasqua. I nerazzurri ritrovano Lautaro dopo un mese e mezzo: l'argentino farà coppia con Thuram. Recupero importante anche per Gasperini: ... sport.sky.it

Serie A 2025-2026: Inter-Roma, le probabili formazioniInter-Roma, le probabili formazioni INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, ... sportal.it

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