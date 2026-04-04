Inter-Roma | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming orario e classifica del big match di A Tornano Lautaro e Soulé

La 31ª giornata di Serie A riprende con il match tra Inter e Roma, in programma durante il giorno di Pasqua. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi potranno seguire l’incontro in diretta sia in televisione che in streaming. Tra i giocatori che tornano in campo ci sono Lautaro Martinez e Soulé. La giornata segue una pausa dovuta alla disputa del terzo Mondiale consecutivo senza la nazionale italiana.

A margine della delusione profonda del terzo Mondiale di fila senza Italia, riprende il campionato di Serie A con la 31esima giornata che, iniziata sabato, prosegue nei giorni di Pasqua e Pasquetta. A San Siro va in scena il big match tra Inter e Roma, snodo cruciale sia per Chivu che per Gasperini. I nerazzurri hanno 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli e vogliono provare a chiudere il discorso scudetto proprio in virtù dello scontro diretto di lunedì tra Conte e Allegri. La Roma ha forse l'ultima chance per rimanere in corsa per il treno Champions League, visto il ritmo di Juve e Como. Sia Chivu che Gasp tornano al proprio passato: l'allenatore nerazzurro ha vestito la maglia della Roma da calciatore, il tecnico giallorosso ha allenato i nerazzurri ma senza particolare fortuna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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