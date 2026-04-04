Inter-Roma | dove vederla tv e streaming orario probabili formazioni e classifica di A Tornano Lautaro e Soulé

La 31ª giornata di Serie A prende il via con la partita tra Inter e Roma, in programma nel fine settimana. La sfida sarà visibile in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme di streaming, con orario ancora da definire. Tra le probabili formazioni si segnalano il ritorno di Lautaro Martinez e Soule. La classifica del campionato vede le due squadre in posizioni di rilievo, in un momento di pieno fermento per il torneo.

Torna la Serie A. Dopo la delusione profonda del terzo Mondiale di fila senza Italia, riprende il campionato con la 31esima giornata che partirà da sabato e proseguirà la domenica di Pasqua e il lunedì di pasquetta. A San Siro va in scena il big match tra Inter e Roma, snodo cruciale sia per Chivu che per Gasperini. I nerazzurri hanno 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli e vogliono provare a chiudere il discorso scudetto proprio in virtù dello scontro diretto di lunedì tra Conte e Allegri. La Roma ha forse l'ultima chance per rimanere in corsa per il treno Champions League, visto il ritmo di Juve e Como. Sia Chivu che Gasp tornano al proprio passato: l'allenatore nerazzurro ha vestito la maglia della Roma da calciatore, il tecnico giallorosso ha allenato i nerazzurri ma senza particolare fortuna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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