A Montale si è verificato un incidente che ha suscitato molte reazioni tra i residenti. Un testimone ha commentato la situazione dicendo:

Il commento della segretaria cittadina del Partito Democratico, Michela Cucchetti: «Non è più rinviabile un confronto stabile tra aziende, enti locali e rappresentanze dei lavoratori per costruire soluzioni vere» «“Te stai dentro che qua fuori è un brutto mondo”, come ricorda una celebre battuta del film Radiofreccia. Oggi quella frase suona terribilmente vera. E forse, ancora più terribile, è che ci stiamo abituando. È accaduto il 2 aprile a Piacenza, dove un uomo ha perso la vita sui binari mentre si recava al lavoro». A commentare l’incidente avvenuto tra San Lazzaro e Montale e il dibattito a seguire, la segretaria cittadina del Partito Democratico, Michela Cucchetti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Cassano: “Una sola persona può cambiare le cose da Presidente Federale: Maldini”Antonio Cassano, ex attaccante Milan, ha rilasciato una lunga intervista al'Corriere della Sera'.

Si parla di: Incidente a Montale: Riconoscere una corresponsabilità e assumersi il dovere di cambiare le cose; Non vorremmo che finisse con un cartello con scritto in tutte le lingue Vietato attraversare i binari.