Frontale tra moto e auto a Confiente | 60enne trasportato in elicottero a Parma

Un incidente frontale tra una moto e un’auto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 45 a Confiente, nel comune di Corte Brugnatella. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e un uomo di 60 anni, coinvolto nel sinistro, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro.

L’incidente stradale nel pomeriggio lungo la statale 45, sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’auto infermieristica del 118 di Bobbio Moto si scontra frontalmente con un’auto. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 45, all’altezza di Confiente, nel comune di Corte Brugnatella. La persona alla guida della moto, un 60enne, avrebbe perso il controllo del veicolo, che poi ha impattato frontalmente con un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso di Pavullo, dotato di verricello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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