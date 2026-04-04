Eintracht Francoforte-Colonia domenica 05 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Esonerato Kwasniok nei Geissboecken

Domenica 5 aprile 2026 alle 17:30 si svolgerà la partita tra l’Eintracht Francoforte e il Colonia. L’allenatore dei Geissboecken è stato recentemente esonerato, mentre le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti. L’Eintracht, attualmente in una posizione tranquilla in classifica, sta vivendo una stagione che ha deluso le aspettative, mentre il Colonia si prepara a scendere in campo per questa sfida.

Tranquillo in classifica ma nel mezzo di una stagione alquanto deludente l’Eintracht Francoforte di Riera è impegnato in casa contro il Colonia di Wagner. Gli Adler sotto il tecnico ex Celje hanno dato segnali di ripresa, incappando giusto nell’ultimo turno in una sconfitta contro un avversario ostico come il Magonza. L’obiettivo minimo sarebbe la Conference, che arriverebbe in caso di notizie positive dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Colonia (domenica 05 aprile 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esonerato Kwasniok nei Geissboecken Eintracht Francoforte-Colonia (domenica 05 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiTranquillo in classifica ma nel mezzo di una stagione alquanto deludente l’Eintracht Francoforte di Riera è impegnato in casa contro il Colonia di... Mainz 05-Eintracht Francoforte (domenica 22 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Mainz 05 di Fischer continua a scrivere la sua rimonta salvezza e quest’oggi cerca punti contro l’Eintracht Francoforte di Riera. Temi più discussi: 1. FC Köln contro Eintracht Frankfurt risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Eintracht Francoforte vs FC Colonia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 05-04-2026; Pasqua in Bundesliga: due sfide che pesano tantissimo!; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW. Pronostico Eintracht Francoforte-Colonia: c’è ancora voglia d’EuropaEintracht Francoforte-Colonia è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Eintracht Francoforte vs Colonia – 5 Aprile 2026Nel cuore della Bundesliga, il 5 Aprile 2026 alle 17:30, il Deutsche Bank Park sarà teatro del match Eintracht Francoforte - Colonia. Due tradizioni forti si ... news-sports.it Eintracht Francoforte-Colonia (domenica 05 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/yaobCc7 #scommesse #pronostici x.com