Auto finisce fuori strada e poi si ribalta | grave il conducente illesi mamma e bambino

Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale sette, un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Il conducente è rimasto grave, mentre la mamma e il bambino a bordo sono usciti illesi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Il veicolo viaggiava in direzione di San Nicolò, sul posto gli agenti della polizia locale di Rottofreno, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e l'auto medica del 118 Auto finisce fuori strada e poi si ribalta. L’incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale sette. Il veicolo, che viaggiava diretto verso San Nicolò, è uscito di strada autonomamente finendo nel canale al margine, scontrandosi con una recinzione e poi ribaltandosi su un fianco. A bordo tre persone: padre, madre e figlio piccolo, residenti a Milano. La donna e il bambino sono rimasti illesi, mentre il conducente, un 43enne, ha riportato serie conseguenze. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaTragedia sfiorata ad Allumiere, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere di un furgone.

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