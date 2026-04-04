Recenti studi mostrano che il binge drinking occasionale, ovvero il consumo elevato di alcol in poche occasioni, può aumentare il rischio di sviluppare fibrosi epatica. Questo tipo di consumo, anche se non abituale, può causare danni al fegato, in particolare in persone con problemi metabolici preesistenti. I ricercatori sottolineano l'importanza di considerare anche questa modalità di assunzione di alcol tra i fattori di rischio per le malattie epatiche.

Contrariamente alla convinzione diffusa che distribuire l’alcol nel tempo sia meno dannoso, una nuova ricerca suggerisce che concentrare grandi quantità di bevande alcoliche in una sola giornata può essere più pericoloso. Lo studio è stato condotto da Keck Medicine of USC e pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology. Per definizione, il binge drinking consiste in almeno quattro bevande in un giorno per le donne e cinque per gli uomini, almeno una volta al mese. Chi segue questo schema ha tre volte più probabilità di sviluppare fibrosi epatica avanzata rispetto a chi consuma la stessa quantità di alcol distribuita nel tempo. Gli adulti più giovani e gli uomini sono risultati più inclini al binge drinking, e maggiore è il numero di bevande consumate in un singolo episodio, più alta era la probabilità di fibrosi epatica. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Anche il binge drinking occasionale aumenta il rischio di fibrosi epatica

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The Effects of Alcohol on Health | What Drinking Does to Your Body and Mind #alcohol #drumairqazi

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Francesco Boz - Psicologia. . Gli effetti psicologici a breve termine dell’alcol Bibliografia National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). (2021–2024). Risorse su effetti acuti dell’alcol, binge drinking e hangover (schede informative). Oscar-Berma - facebook.com facebook

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