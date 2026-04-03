Come diminuire e trattare il dolore pelvico gravidico?

Da gravidanzaonline.it 3 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna in gravidanza si rivolge a un medico lamentando un aumento dei dolori alla schiena e al bacino rispetto alla prima gravidanza, anche se si trova solo al secondo trimestre. La richiesta riguarda strategie per ridurre e affrontare il dolore pelvico gravidico. La discussione si concentra sui sintomi e sulle possibili soluzioni per alleviare il disagio durante questa fase della gravidanza.

Salve dottore, sono alla mia seconda gravidanza e, rispetto alla prima, sento molti più dolori alla schiena e al bacino, e sono solo al secondo trimestre. A volte faccio fatica anche a girarmi nel letto o ad alzarmi dal divano. Ho letto che potrebbe trattarsi di dolore pelvico gravidico. È una condizione frequente? Ci sono esercizi o accorgimenti che possono aiutare senza rischiare per la gravidanza? Grazie mille. In questa situazione possono essere utili, per alleviare il dolore, gli esercizi di Kegel e il massaggio perineale che vanno eseguiti proprio a partire dal secondo trimestre di gravidanza. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Video 2 - Propriocezione del pavimento pelvico in gravidanza e respirazione

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