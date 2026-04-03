Bloccate le chat erotiche su ChatGpt | in fondo ne avevamo bisogno?

A fine 2023, è stata annunciata la sospensione delle chat erotiche su ChatGPT, previste inizialmente per il 2026. L’introduzione di conversazioni a contenuto sessuale con l’intelligenza artificiale, riservate a utenti verificati maggiorenni, aveva suscitato discussioni e aspettative. Tuttavia, ora si è deciso di bloccare questa funzione prima del previsto, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione.

Alla fine dello scorso anno era arrivato l’annuncio dell’arrivo, all’inizio del 2026, delle chat erotiche di ChatGpt, ovvero l’introduzione di conversazioni e contenuti sessuali con l’AI, riservato agli utenti maggiorenni e verificati. Negli ultimi giorni però la notizia: OpenAI ferma la realizzazione del progetto. Le motivazioni sono diverse: da quelle etiche a quelle più pratiche e di sviluppo. Probabilmente una decisione corretta, perché nel mondo e nella società di oggi non ne abbiamo davvero bisogno. Come funzionano le chat erotiche su ChatGpt. Da quando OpenAI ha lanciato ChatGpt la crescita nel suo utilizzo è stata esponenziale, nel giro di pochi mesi è diventata la chat con contenuti di Intelligenza Artificiale più usata, con tanto di abbonamento per avere accesso a sempre più funzionalità. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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