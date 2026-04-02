Dopo un parto cesareo, molte donne si chiedono quando possono riprendere l’attività sessuale. Il parto avviene tramite un’incisione sull’addome, senza coinvolgimento del canale vaginale, poiché il bambino viene estratto attraverso questa apertura. La ripresa dei rapporti sessuali dipende dal recupero fisico e dalla cicatrizzazione, e generalmente si consiglia di attendere alcune settimane, ma le tempistiche variano da persona a persona.

Con il parto cesareo, il neonato e la neonata vengono alla luce attraverso un’incisione praticata sull’addome della gestante: non c’è quindi espulsione attraverso vagina e vulva. Alcune ne parlano come di un’esperienza traumatica anche in termini di ripresa, mentre altre affermano di essere tornate al lavoro almeno in smartworking immediatamente dopo essere tornate a casa dall’ospedale. E nel mezzo ci sono tante sfumature. Ma c’è una domanda che moltissime pongono al ginecologo o alla ginecologa: quando si può riprendere a fare sesso? Cosa accade dopo un parto cesareo. Il taglio cesareo è un intervento che viene effettuato in alternativa al parto naturale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sesso dopo un parto cesareo: quando si può riprendere?

Posso avere un parto naturale dopo un cesareo

Argomenti più discussi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis: il nome storico scelto per la loro bimba; Dopo la perdita dei capelli, Vanessa Hudgens condivide la realtà del post-parto; Lollobrigida, confessioni piccanti al podcast di Diletta Leotta: Preservativi finiti al Villaggio Olimpico, e sul sesso pre gara…; Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli.

Sesso dopo un parto cesareo: quando si può riprendere?Quando si può fare sesso dopo il parto cesareo: alcuni consigli di massima, ma ogni caso è a sé in quanto a ripresa. gravidanzaonline.it

«Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali. Dalì non c’era sesso, era impotente. Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sap - facebook.com facebook