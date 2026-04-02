Ghazal Ranjkesh | chi è la donna simbolo della resistenza iraniana

Ghazal Ranjkesh è una donna iraniana che è diventata simbolo della resistenza contro il regime degli ayatollah. È stata ferita gravemente dalla polizia iraniana, riportando ferite serie, tra cui la perdita della vista. Nonostante le gravi conseguenze, è riuscita a sopravvivere e a testimoniare le violenze subite. La sua vicenda rappresenta una testimonianza di resistenza e di determinazione di fronte alla repressione.

Ghazal Ranjkesh era solo la punta di un iceberg di orrore perpetrato dalla polizia iraniana. Ferita, quasi uccisa, accecata, è riuscita non solo a sopravvivere, ma a diventare una testimonianza che combattere il regime degli ayatollah è possibile. La sua storia ha fatto il giro del mondo, una macchina di pace contro la propaganda e pro veritate. Chi è Ghazal Ranjkesh. Ghazal Ranjkesh è una giovane donna curda, che è stata accecata durante una manifestazione contro il regime degli ayatollah, il Codice penale iraniano e la polizia morale che hanno portato all’ omicidio di Mahsa Amini. La manifestazione e l’accecamento. È il 15 novembre 2022 a Teheran.🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Ghazal Ranjkesh: chi è la donna simbolo della resistenza iraniana