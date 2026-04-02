Ghazal Ranjkesh | chi è la donna simbolo della resistenza iraniana

Ghazal Ranjkesh è diventata un simbolo della resistenza iraniana dopo essere stata vittima di violenze da parte della polizia del suo paese. Ferita gravemente, con lesioni che l’hanno quasi portata alla morte e con un occhio perso, è riuscita a sopravvivere e a raccontare la sua esperienza. La sua storia è stata condivisa come esempio di determinazione nel contrastare il regime degli ayatollah.

Ghazal Ranjkesh era solo la punta di un iceberg di orrore perpetrato dalla polizia iraniana. Ferita, quasi uccisa, accecata, è riuscita non solo a sopravvivere, ma a diventare una testimonianza che combattere il regime degli ayatollah è possibile. La sua storia ha fatto il giro del mondo, una macchina di pace contro la propaganda e pro veritate. Chi è Ghazal Ranjkesh. Ghazal Ranjkesh è una giovane donna curda, che è stata accecata durante una manifestazione contro il regime degli ayatollah, il Codice penale iraniano e la polizia morale che hanno portato all’ omicidio di Mahsa Amini. La manifestazione e l’accecamento. È il 15 novembre 2022 a Teheran. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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