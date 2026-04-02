Ghazal Ranjkesh | chi è la donna simbolo della resistenza iraniana

Ghazal Ranjkesh è diventata un simbolo della resistenza in Iran dopo aver subito gravi ferite durante un intervento della polizia. Rimasta quasi uccisa e accecata, è riuscita a sopravvivere e a testimoniare le violenze subite. La sua vicenda è stata diffusa come esempio di coraggio contro il regime degli ayatollah, che ha risposto con repressione e violenze alle proteste. La sua storia ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

Ghazal Ranjkesh era solo la punta di un iceberg di orrore perpetrato dalla polizia iraniana. Ferita, quasi uccisa, accecata, è riuscita non solo a sopravvivere, ma a diventare una testimonianza che combattere il regime degli ayatollah è possibile. La sua storia ha fatto il giro del mondo, una macchina di pace contro la propaganda e pro veritate. Chi è Ghazal Ranjkesh. Ghazal Ranjkesh è una giovane donna curda, che è stata accecata durante una manifestazione contro il regime degli ayatollah, il Codice penale iraniano e la polizia morale che hanno portato all’ omicidio di Mahsa Amini. La manifestazione e l’accecamento. È il 15 novembre 2022 a Teheran. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Ghazal Ranjkesh: chi è la donna simbolo della resistenza iraniana Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"“Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori... Si parla di: Ghazal Ranjkesh: chi è la donna simbolo della resistenza iraniana; Ghazal Ranjkesh | chi è la donna simbolo della resistenza iraniana.