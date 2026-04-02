Allarme INPS | mancano gli ispettori controlli in calo e recuperi dimezzati

L'INPS segnala una riduzione del numero di ispettori e una diminuzione delle attività di controllo. La relazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza evidenzia che i controlli effettuati sono diminuiti rispetto al passato e i recuperi di somme sono praticamente dimezzati. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di vigilanza e sulla tutela delle risorse pubbliche.

Cala il numero degli ispettori e diminuisce l’attività di controllo: è questo uno dei segnali più preoccupanti che emergono dalla relazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’INPS. Negli ultimi quattro anni gli ispettori sono passati da 884 a 736, con un conseguente calo delle ispezioni (da 10.576 a 8.311) e dei verbali di solidarietà contributiva, quasi dimezzati. Il Civ denuncia esplicitamente i ritardi del governo nello sbloccare le assunzioni previste già due anni fa. Una lentezza che ha impedito di rafforzare l’organico ispettivo in tempi utili, con conseguenze dirette sulla capacità di contrasto all’evasione. Il passaggio più critico della relazione evidenzia come il mancato potenziamento degli organici renda “difficoltosa l’azione dell’Istituto nel contrastare l’evasione e il lavoro irregolare”.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Allarme discariche abusive. Oltre 500 pneumatici invadono il Parco Sud: "Mancano i controlli"Sono oltre 500 gli pneumatici abbandonati in diverse discariche abusive nelle zone del Parco sud.