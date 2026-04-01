Tra sms in codice e incontri segreti anche dove è stata uccisa Pierina in aula la passione tra Louis e Manuela

A Rimini, lunedì, si è svolto un processo in Corte d’Assise durante il quale il pubblico ministero ha interrogato l’imputato Louis Dassilva, concentrandosi sulla sua relazione con Manuela. Nel corso dell’udienza sono stati discussi messaggi in codice e incontri segreti, anche nei luoghi dove è stata trovata morta Pierina. La discussione ha evidenziato dettagli sulla relazione tra Louis e Manuela.

Rimini, 1 aprile 2026 – È stata l’anatomia di una passione quella scandita dalle domande rivolte dal pm Daniele Paci all’imputato Louis Dassilva in Corte d’Assise lunedì. Un termometro per saggiare la temperatura del sentimento provato dal 36enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli nei confronti di Manuela Bianchi: l’ex amante, la nuora della vittima e, per la procura, anche la causa scatenante del delitto stesso. Ecco perché lunedì pomeriggio, nella fase finale della prima parte della deposizione dell’imputato, il pm ha chiesto a Dassilva di stilare una vera e propria ’mappa della passione’: di elencare tutti i luoghi in cui lui e Manuela Bianchi si fossero incontrati per fare sesso durante i 17 mesi in cui i due furono legati dalla relazione extraconiugale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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