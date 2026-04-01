Terrorismo in erba Via telefonino e computer anche a un minorenne aretino

Nelle prime ore del mattino, le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici, tra cui telefonini e computer, a un minorenne residente in provincia di Arezzo. Le indagini, condotte dal reparto speciale, coinvolgono anche Perugia e altre città, con perquisizioni in corso presso diversi indirizzi. I dispositivi saranno analizzati con tecniche di imaging e analisi forense per approfondire le attività sospette del giovane.

Arezzo, 1 aprile 2026 – Hanno preso computer e telefonino. Li passeranno ai Raggi X delle indagini, le stesse che in qualche modo, collegano Perugia ad Arezzo e ad altre città dove gli uomini del Ros hanno eseguito perquisizioni. In gergo tecnico si chiamano “acquisizioni” ma il significato non cambia: i dispositivi informatici sono stati prelevati nell’abitazione del minorenne aretino durante la perquisizione eseguita dagli specialisti dell’Arma nell’ambito di un’inchiesta che ha fatto molto scalpore. E che ruota attorno a un diciassettenne residente a Perugia. Secondo gli investigatori stava studiando come fabbricare armi e ordigni chimici, per compiere una strage in una scuola superiore di Pescara, come quella consumata nel 1999 nella Columbine High School, in Colorado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrorismo in erba. Via telefonino e computer anche a un minorenne aretino Articoli correlati Leggi anche: Terrorismo, un minorenne perquisito nell'Aretino Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: trovato manuale per costruire ordigniDocumenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici...