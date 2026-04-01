Teglio vuole eliminare l’unico semaforo rimasto da Colico a Bormio Ma servono 500mila euro

Il Comune di Teglio ha annunciato l’intenzione di rimuovere l’unico semaforo ancora presente tra Colico e Bormio. Per farlo, sono necessari circa 500mila euro destinati ai lavori di smantellamento. La questione riguarda il semaforo situato a San Giacomo di Teglio, che da tempo rappresenta un punto di discussione tra i residenti e le autorità locali.

Teglio (Sondrio), 1 aprile 2026 – Il Comune di Teglio sta cercando la soluzione ideale per risolvere l’annoso problema del semaforo di San Giacomo di Teglio. Un impianto semaforico, l’ unico presente sulla Statale 38 da Colico a Bormio, che rallenta il traffico sull’arteria che attraversa longitudinalmente la Valtellina e sulla quale c’è il totale carico di traffico da e per la Media e l’Alta Valtellina. La soluzione più plausibile, quella che sta attendendo il via libera di Anas per poter poi essere attuata, è quella che prevede l’istituzione, in ognuno dei due sensi di marcia, di una corsia riservata, per chi sale da Sondrio, ai mezzi che svoltano a destra sul ponte che porta a Castello dell’Acqua e a Carona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teglio vuole eliminare l’unico semaforo rimasto da Colico a Bormio. Ma servono 500mila euro Articoli correlati Semaforo, vetro frantumato: 500mila euro di diamanti rubati in 2Un rappresentante del settore orafo, un cittadino di Treviso quarantenne, è stato privato di una valigetta contenente diamanti per un valore stimato... Il PalaRossini a pezzi. Il Comune al Consorzio: "Fate un passo indietro". Ma servono 500mila euroIl Comune chiede al Consorzio che gestisce il PalaRossini di fare un passo indietro e ipotizza un futuro gestionale ad altri soggetti privati.