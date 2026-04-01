Gli esercenti chiedono più tempo per adattarsi alle nuove regole che modificano gli spazi all'aperto, dove sono stati installati numerosi tavoli e dehors. Intanto, il I Municipio si prepara a effettuare ulteriori rimozioni, dopo aver già rimosso circa 400 strutture nei mesi passati. La questione riguarda la gestione degli spazi pubblici e le procedure di regolamentazione in corso.

Gli esercenti tornano a chiedere tempo per adeguarsi al nuovo regolamento che ridisegna gli spazi pubblici all'aperto pieni di tavoli e dehors, mentre il I Municipio è pronto con altre rimozioni, dopo le 400 dei mesi precedenti. Fiepet Confesercenti, Fipe Confcommercio e Unione Industriali hanno inviato ieri una nota congiunta al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore al commercio, Monica Lucarelli, per rinviare ancora una volta la scadenza di adeguamento dal primo al 15 aprile. «Questo - spiega il presidente di Fipe, Sergio Paolantoni - alla luce soprattutto di problemi tecnici della piattaforma telematica del Comune, che ha creato forti rallentamenti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tavolini all'aperto, ricomincia la guerra

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