Negli ultimi sei anni, la trattativa relativa alla vendita di San Siro si è svolta in modo da favorire le due squadre coinvolte. Durante questo periodo, le operazioni sono state portate avanti con continuità e senza interruzioni significative. Le parti hanno mantenuto un ritmo costante nel processo, portando avanti le pratiche legate alla cessione dell’impianto con un certo grado di continuità.

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© Cms.ilmanifesto.it - San Siro, la vendita pilotata un affare per le squadre

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