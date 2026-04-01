Reinserimento al lavoro la Toscana fa la sua mossa Al via da domani il Reddito regionale | ecco come funziona

Da domani in Toscana sarà possibile presentare le domande per il Reddito regionale di reinserimento lavorativo, una misura introdotta recentemente e collegata alla campagna elettorale locale. La procedura si apre con l’avvio ufficiale dell’iter di richiesta, che riguarda la nuova forma di sostegno al reddito destinata a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Firenze, 1 aprile 2026 – Prende il via domani l’iter per chiedere il reddito di cittadinanza declinato alla maniera toscana, ovvero il reddito regionale di reinserimento lavorativo, misura bandiera dell’ultima campagna elettorale e del campo largo. Da domani sarà dunque possibile presentare domanda per un sostegno pari a 500 euro mensili, per massimo nove mesi, per chi ha perso il lavoro, ha esaurito Naspi e DiColl o non percepisce altri benefici nazionali o regionali. Al momento, la misura è stata pensata per circa 11mila persone ma potrà poi essere rimodulata in base alle effettive richieste. Inaugurazione Parco di Pinocchio a Collodi con il nuovo presidente della Fondazione Collodi Giordano Bruno Guerri: Eugenio Giani al Giardino Garzoni con il proprietario Fabrizio Bertola "Un impegno che rispettiamo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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