Martedì si disputa la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C tra le squadre di Latina e Potenza, con inizio alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e viene seguita con aggiornamenti su notizie, statistiche e formazioni probabili. Si tratta di un incontro che può determinare il titolo stagionale per entrambe le squadre.

Latina-Potenza è la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv in chiaro, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Potenza è vicino ad uno storico traguardo, la Coppa Italia Serie C, trofeo che la società lucana non ha mai sollevato prima d’ora. Gli uomini di Pietro De Giorgio hanno già messo le cose in chiaro lo scorso 18 marzo, nella finale d’andata con il Latina, battuto in Basilicata con un netto 3-1 grazie ai gol di Murano, Schimmenti e Felippe. (Instagram potenzacalcioofficial) – Ilveggente.it Una serata quasi perfetta, se non fosse stato per quella rete di Sylla a quattro minuti dalla fine che mantiene in vita le speranze della compagine laziale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Latina-Potenza: un traguardo che può valere la stagione

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