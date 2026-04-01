Pronostico Cruzeiro-Vitoria | effetto nuovo allenatore e prima gioia

Nella notte tra mercoledì e giovedì si disputa la partita tra Cruzeiro e Vitoria, valida per la nona giornata del campionato brasiliano. La sfida si svolge alle 01:00 ora italiana, con la trasmissione in diretta televisiva. Le formazioni sono ancora da confermare e il pronostico si basa sull’effetto del cambio di allenatore e sulla voglia di una prima vittoria stagionale.

Cruzeiro-Vitoria è una partita della nona giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo 8 giornate il Cruzeiro giace a sorpresa in fondo alla classifica, con soli 4 punti conquistati e la peggior difesa insieme a quella del Botafogo (altra squadra che sta deludendo tanto). A sorpresa, perché dalla Raposa non ci si aspettava di certo un inizio così complicato, soprattutto alla luce di ciò che è successo nella scorsa stagione, con il club di Belo Horizonte che chiuse al terzo posto dietro alle due duellanti per il titolo, Flamengo e Palmeiras. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Vitoria: effetto “nuovo allenatore” e prima gioia Articoli correlati Pronostico Cruzeiro-Vasco: prima gioia dell’annoCruzeiro-Vasco è una partita della sesta giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Amburgo-Bayer Leverkusen: prima gioia del nuovo annoAmburgo-Bayer Leverkusen è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili...